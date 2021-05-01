أكسيوس: بايدن التقى برئيس الموساد في واشنطن لمناقشة الملف الإيراني

11:44 م السبت 01 مايو 2021
أكسيوس: بايدن التقى برئيس الموساد في واشنطن لمناقشة الملف الإيراني

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، في واشنطن لمناقشة الملف الإيراني، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم السبت عن مصدر لم يكشف عن هويته.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض أبقى على الاجتماع الذي عقد أمس طي السرية ولم يصدر بيانًا عنه.

ولم يعلق البيت الأبيض بعد على ما أورده الموقع الإخباري.

جو بايدن الموساد يوسي كوهين إيران البيت الأبيض أمريكا الاحتلال الاسرائيلي

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