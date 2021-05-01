أكسيوس: بايدن التقى برئيس الموساد في واشنطن لمناقشة الملف الإيراني
واشنطن - (د ب أ)
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، في واشنطن لمناقشة الملف الإيراني، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم السبت عن مصدر لم يكشف عن هويته.
وذكر الموقع أن البيت الأبيض أبقى على الاجتماع الذي عقد أمس طي السرية ولم يصدر بيانًا عنه.
ولم يعلق البيت الأبيض بعد على ما أورده الموقع الإخباري.
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