السعودية تعلن نجاح خطة العمرة في العشرين الأولى من رمضان

الرياض - (أ ش أ):

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان.

وأكد السديس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن الخطط المعدة لهذا العام لاقت نجاح كبيرا في العشرين الأولى من شهر رمضان عبر اتباع الأنظمة والسير على خطى موثوقة وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجهات الصحية والتنظيمية؛ لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد كوفيد 19.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين وإمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة.