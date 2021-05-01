فلسطين تدين قمع الاحتلال للمقدسيين خلال احتفالات سبت النور

10:46 م السبت 01 مايو 2021
فلسطين تدين قمع الاحتلال للمقدسيين خلال احتفالات سبت النور

احتفالات سبت النور في مدينة القدس

رام الله - (د ب أ)

أدانت الرئاسة الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية ضد المواطنين المقدسيين خلال احتفالات سبت النور في قلب مدينة القدس، حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وقالت الرئاسة: "إن هذا الأمر أعاق وصول آلاف المؤمنين لأداء شعائرهم الدينية في سلام وأمان".

وأكدت أن "الحواجز واستفزاز المصلين وتحويل كنيسة القيامة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، لن يرهب شعبنا في الحفاظ على هويته الفلسطينية المقدسية الأصيلة والتمسك بممارسة شعائره الدينية واحتفالاته التقليدية التاريخية وممارسة الحرية الدينية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية".

وأضافت الرئاسة: "ستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحيه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر".

مدينة القدس رام الله احتفالات سبت النور فلسطين

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