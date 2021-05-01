وزير الخارجية الإماراتي ونظيره السعودي يبحثان آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة
أبوظبي - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.
واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم السبت بأبوظبي مجمل القضايا والمستجدات في المنطقة، والتعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس (كوفيد - 19) وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.
وأكد وزير الخارجية الإمارتي - حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.
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