الخارجية الأردنية تدين مضايقات الشرطة الإسرائيلية للمسيحيين في محيط كنيسة القيامة بالقدس

10:34 م السبت 01 مايو 2021
الخارجية الأردنية تدين مضايقات الشرطة الإسرائيلية للمسيحيين في محيط كنيسة القيامة بالقدس

الخارجية الأردنية تدين مضايقات الشرطة الإسرائيلية

عمان - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام الشرطة الإسرائيلية بمضايقة المسيحيين في محيط كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - إن المملكة تدين وترفض قيام الشرطة الإسرائيلية بإعاقة وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور، والاعتداء على عدد منهم، ووضع الحواجز في محيط الكنيسة.

وطالب الناطق باسم الوزارة السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس، وعدم إعاقة ممارسة الشعائر الدينية، والتوقف عن مضايقة المقدسيين سواء من يرغب بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ،خاصة في شهر رمضان المبارك، أو الوصول إلى كنائس القدس،داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة في القدس.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الاسرائيلية المسيحيين كنيسة القيامة القدس

الخبر التالى:

وزير الخارجية الإماراتي ونظيره السعودي يبحثان آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بحضور محدود.. بدء صلوات قداس عيد القيامة برئاسة البابا تواضروس (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا