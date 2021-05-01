سفير مصر في فيينا يشارك في قداس عيد القيامة المجيد

فيينا - (أ ش أ):

شارك السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وحرمه مساء اليوم في قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية العذراء مريم بالعاصمة النمساوية فيينا.

وألقي السفير الملا كلمة قصيرة خلال القداس، نقل فيها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط في النمسا بحلول عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى تمنيات الرئيس للأقباط بعيد سعيد ولمصرنا الغالية كل خير ورفعة وتقدم.

وقدم السفير تهنئة السفارة والبعثة الدبلوماسية إلى الكهنة والجالية المصرية القبطية في النمسا بالعيد.

أقيم القداس وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب جائحة كورونا وبحضور محدود لأبناء الجالية.