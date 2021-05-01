الرئاسة الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية الداعية لإجراء الانتخابات في القدس

رام الله - (د ب أ)

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت، بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية.

وجددت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما حثت الرئاسة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية الدولية على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق الموقع بشأن تنظيم الانتخابات في القدس.

وشددت على الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس بأنه في لحظة الحصول على موافقة تنظيم الانتخابات في القدس، سيتم إصدار مرسوم والذهاب للانتخابات فورا.

وكان عباس أعلن قبل يومين تأجيل الانتخابات التشريعية عقب اجتماع لأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله الأمر الذي قوبل بانتقادات من عدة فصائل فلسطينية.

ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها حماس فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاما) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.