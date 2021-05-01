العراق: مقتل 18 شخصًا غالبيتهم من الجنود خلال 24 ساعة

08:20 م السبت 01 مايو 2021
العراق: مقتل 18 شخصًا غالبيتهم من الجنود خلال 24 ساعة

الجيش العراقي

بغداد - (بي بي سي)

قتل 18 عراقيًا معظمهم من الجنود، في غضون 24 ساعة الماضية، في هجمات مسلحة، شهدتها مناطق مختلفة في البلاد.

ففي مدينة بغداد، قال مصدر أمني، إن قافلة للجيش، استهدفت ليلا في كمين، نصب في حي "الطارمية"، شمالي المدينة، أعقبها هجوم برصاص قناصة، أودى بحياة سبعة مقاتلين، أربعة قتلوا خلال الانفجار وقتل ثلاثة آخرون عندما أرسلت تعزيزات الى المنطقة. كما أصيب أربعة جنود من قوة المساندة بنيران قناصة.

وفي شمالي البلاد، قالت القوات في إقليم كردستان العراق، إنها تعرضت لهجمات، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصرها، لكن أنباء أخرى أشارت إلى أن عدد القتلى أكبر من ذلك.

ويعتقد أن متشددي "تنظيم الدولة "، هم الذين نفذوا تلك الهجمات.

ويقدم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم الدولة منذ عام 2014، لكن البرلمان العراقي صوت في 5 يناير 2020، على خروج هذه القوات من البلاد.

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الجيش العراقي العراق بغداد حي الطارمية جريمة قتل

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