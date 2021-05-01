"قدمنا كافة التنازلات".. بيان من الخارجية السودانية بشأن سد النهضة

وكالات

‏أكدت وزيرة خارجية السودان دينا صادق المهدي، مساء الاربعاء، أن إثيوبيا تعمل على شراء الوقت بتعنتها في مفاوضات سد النهضة، حسبما ذكرت "العربية".

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أن الخرطوم قدمت كافة التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق مرض للجميع في مفاوضات سد النهضة التي استمرت لسنوات.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قال إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان (دون أن يُسمهما)، "غير مجدية"، وذلك ردًا على سؤال بشأن تصاعد الأزمة التي تراوح مكانها منذ 10 أعوام بدون تقدم يُذكر، والخيارات أمام البلدين المتضررين.