مصدر طبي: السلالة البريطانية المتحورة الأكثر تفشيًا في تونس

تونس - (د ب أ)

قال عضو في لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس اليوم السبت، إن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا باتت الأكثر تفشيا في البلاد حاليا.

وأفاد العضو باللجنة أمان الله المسعودي أن السلالة البريطانية تمثل 80 بالمئة من نسبة انتشار وباء كورونا في تونس في الوقت الحالي.

وأضاف المسعودي لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء: "أن السلالة المتحورة مست بصفة واسعة من سنهم بين 30 و 50 عاما، ما يفسر الإقبال الكبير على أقسام العناية المركزة وتسجيل قفزة في أعداد الوفيات يوميا".

وتشهد تونس موجة ثالثة لوباء كورونا هي الأقوى منذ فبراير 2020.

وسجلت الأربعاء الماضي أعلى حصيلة وفيات يومية بـ119 حالة وفاة، ليصل إجمالي من توفوا تحت وطأة الفيروس حتى أمس الجمعة إلى 10 آلاف و722.

وتسبب تزايد أعداد المصابين الذي ناهز الألفين يوميا منذ الثلاثاء الماضي، في ضغط شديد على المستشفيات العمومية، حيث فاقت نسبة الإشغال في غرف الإنعاش لمرضى كورونا 90 بالمئة، حسبما أفاد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت في وقت سابق قرارها فرض حجر صحي إجباري على جميع الوافدين من الخارج لمدة أسبوع مع إجراء تحليل كورونا بين يومي الخامس والسابع، في مسعى لمنع تفشي سلالات متحورة جديدة في البلاد.