مسؤول إيراني: المفاوضات النووية تتناول حذف غالبية أسماء الأفراد والمؤسسات من قائمة الحظر

طهران - (د ب أ)

كشف مساعد وزير الخارجية الايراني عن الاتفاق خلال المحادثات النووية الإيرانية على رفع أسماء غالبية الأفراد والكيانات والمؤسسات من قائمة الحظر.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن عراقجي القول: "هناك أسماء أخرى مازالت على القائمة لأسباب مختلفة، ومفاوضاتنا حول هذا الجزء من القضية لا تزال جارية".

وأفادت الوكالة بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أفاد في تصريح عقب اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم السبت بأن "الحظر الموضوعي إلى جانب إجراءات الحظر المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي وما إلى ذلك يجب رفعها استنادا الى الاتفاقات التي تم التوصل إليها لحد الآن" مشيرا الى وجود اتفاق في هذا الصدد.

وأضاف عراقجي أنه "إلى جانب هؤلاء الأفراد والكيانات، هناك بعض الأفراد والمؤسسات التي جرى فرض الحظر عليها والمفاوضات بشأن هذه القائمة لا تزال جارية ، وتمت الموافقة لحد الان على رفع معظمهم من قائمة الحظر ، وهناك آخرون ممن لا يزالون في القائمة لأسباب مختلفة وما زلنا نتفاوض من أجل تسوية هذا الجزء من القضية".