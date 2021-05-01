"جيروزاليم بوست": حريق مصفاة حيفا ناجم عن أنبوب تالف
تل أبيب ' (د ب أ)
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم السبت، نقلاً عن وزارة البيئة الإسرائيلية، أن الحريق الذي شب أمس الجمعة، فى منشأة بمصفاة لتكرير النفط في مدينة حيفا بشمال إسرائيل نجم عن أنبوب تالف.
وأضافت الصحيفة أن الوحدة المتضررة توقفت.
ويمكن للمصفاة معالجة ما يقرب من 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.
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