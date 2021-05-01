الإمارات تقدم 62 ألفاً و366 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

05:51 م السبت 01 مايو 2021
الإمارات تقدم 62 ألفاً و366 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم /السبت/ تقديم 62 ألفاً و366 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم عشرة ملايين و609 آلاف و950 جرعة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح كورونا وزارة الصحة الإماراتية الإمارات أبوظبي

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