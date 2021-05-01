السفير الأمريكي لدى ليبيا: ندعم رحيل القوات الأجنبية من ليبيا

05:21 م السبت 01 مايو 2021
السفير الأمريكي لدى ليبيا: ندعم رحيل القوات الأجنبية من ليبيا

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند

طرابلس - (أ ش أ):
جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا باسكوالي فيرارا، التأكيد على دعمه رحيل جميع القوات الأجنبية من البلاد.
وأوضحت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا وفقا لما نقلته (بوابة أفريقيا) الإخبارية اليوم السبت أن نورلاند التقى فيرارا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي القوي لإجراء الانتخابات في ليبيا ديسمبر القادم.

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