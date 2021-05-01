وزيرا خارجية الجزائر وليبيا يبحثان مسار السلم والمصالحة الليبية

الجزائر - (أ ش أ):

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش سبل الدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

وقال بوقدوم -في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت- "تحادثت مع زميلتي نجلاء المنقوش وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا حول سبل ترقية مساعينا المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق، وذلك تحسبا لتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي".

وترأس الجزائر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال الشهر الجاري وهي الرئاسة التي ستعمل خلالها مع نظرائها في المجلس، على تعزيز أجندة السلام والأمن في إفريقيا ومواجهة التحديات الحالية في القارة.

وستشهد فترة رئاسة الجزائر للمجلس عقد اجتماعات مهمة حول الأوضاع في ليبيا ومالي.