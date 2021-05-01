الكويت تدرس تقنين فترات الجرعات لرفع المناعة المجتمعية

04:59 م السبت 01 مايو 2021
الكويت تدرس تقنين فترات الجرعات لرفع المناعة المجتمعية

فيروس كورونا

الكويت - ( د ب أ)

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا الكويتية لجائحة فيروس كورونا الدكتور خالد الجارالله أن حظر التجول الكلي مستبعد، والجزئي إلى انفراجه وفق الحالة الوبائية.

وشدد الجارالله، في تصريح صحفي اليوم السبت، ضرورة "تقنين فترات جرعات اللقاحات لرفع وتيرة التمنيع المجتمعي".

وبين أن "هناك شحاً في إمداد اللقاح عالميا كما هو معلوم، والدولة مجتهدة في تأمين اللقاحات الفاعلة للجميع بما فيها الفئات التي قد تشمل في المستقبل (مادون الـ16 عامًا) والجرعات التنشيطية إذا ما لزم".

ولفت الجارالله إلى انخفاض في إيجابية مسحات الترصد الوبائي، مبينًا أن العدوى أعلى في مناطق السكن الاستثماري.

فيروس كورونا الكويت خالد الجارالله حظر التجول الكلي

الخبر التالى:

وزيرا خارجية الجزائر وليبيا يبحثان مسار السلم والمصالحة الليبية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بتوجيه من السيسي.. إرسال 30 طن مستلزمات وأجهزة طبية إلى الهند

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا