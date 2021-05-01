الكويت تدرس تقنين فترات الجرعات لرفع المناعة المجتمعية
الكويت - ( د ب أ)
أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا الكويتية لجائحة فيروس كورونا الدكتور خالد الجارالله أن حظر التجول الكلي مستبعد، والجزئي إلى انفراجه وفق الحالة الوبائية.
وشدد الجارالله، في تصريح صحفي اليوم السبت، ضرورة "تقنين فترات جرعات اللقاحات لرفع وتيرة التمنيع المجتمعي".
وبين أن "هناك شحاً في إمداد اللقاح عالميا كما هو معلوم، والدولة مجتهدة في تأمين اللقاحات الفاعلة للجميع بما فيها الفئات التي قد تشمل في المستقبل (مادون الـ16 عامًا) والجرعات التنشيطية إذا ما لزم".
ولفت الجارالله إلى انخفاض في إيجابية مسحات الترصد الوبائي، مبينًا أن العدوى أعلى في مناطق السكن الاستثماري.
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