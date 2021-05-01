رئيس الصومال يتنازل عن تمديد ولايته ويكلف بالبدء في تحضير الانتخابات

03:08 م السبت 01 مايو 2021
رئيس الصومال يتنازل عن تمديد ولايته ويكلف بالبدء في تحضير الانتخابات

وكالات:

تنازل الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، الجمعة، عن قرار تمديد فترة ولايته، على خلفية اضطرابات أمنية في العاصمة مقديشو.

وعقب كلمة فرماجو، صادق مجلس النواب على إلغاء مشروع القانون الخاص بتمديد فترة ولاية الرئيس.

وجاء ذلك على خلفية إحكام قوات تابعة للجيش الصومالي السيطرة على أجزاء من العاصمة مقديشو احتجاجا على قرار تمديد ولاية الرئيس فرماجو لمدة عامين، واندلاع اشتباكات بينها وقوات أخرى موالية للرئيس.

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