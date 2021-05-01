اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ

عمان- (د ب أ):

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وبريطانيا، السبت، حيز التنفيذ.

وقالت السفارة البريطانية في عمان ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "هذه الاتفاقية تضمن تعاوناً تجارياً طموحاً مع الأردن، مع ضمان استمرار التجارة التفضيلية للشركات والمستهلكين البريطانيين والأردنيين مما يساعد على تعزيز التجارة والاستثمار الحيويين".

وتؤكد اتفاقية الشراكة الجديدة على الاهتمام العميق لكل من الأردن والمملكة المتحدة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية طويلة الأمد.

وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والأردن 561 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، وهناك جهود إلى زيادة هذا الرقم.

وقالت السفارة: "لدينا اتفاقيات وشراكات تجارية إيجابية في عدة قطاعات، منها التعليم والطيران وتجارة التجزئة والقياسات الحيوية والتكنولوجيا وتشمل صادراتنا الأساسية إلى الأردن الآلات الصناعية العامة، ومولدات الطاقة الميكانيكية، والسيارات، والمنتجات الطبية والصيدلانية، وبالنسبة لواردات المملكة المتحدة من الأردن فهي تشمل مولدات الطاقة الميكانيكية، والخضروات، والمعادن الخام، والملابس، والآلات الصناعية العامة".

بدوره، رحب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، بهذه الاتفاقية، باعتبارها "خطوة مهمة وسوف تدعم نشاط الشركات البريطانية والأردنية، وتضمن استمرار هذه الصداقة في النمو والازدهار".

وأضاف أنها ستؤدي إلى بناء روابط تجارية أقوى وجذب المزيد من الاستثمارات ومساعدة البلدين على النهوض بشكل أفضل بعد تأثير جائحة فيروس كورونا.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية في 5 نوفمبر 2019، وصدر مرسوم ملكي أردني بذلك في 25 فبراير الماضي، وأكدت الحكومة الأردنية في أول من مارس الماضي الانتهاء من جميع إجراءاتها.