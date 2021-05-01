حملة مقاطعة في بريطانيا لوسائل التواصل الاجتماعي في ظل تضامن دولي

لندن- (بي بي سي):

بدأت مساء أمس جميع أندية كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا من لا عبين محترفين وإداريين حملة مقاطعة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي بما فيها فيس بوك وانستجرام وتويتر احتجاجا على تقاعس المواقع في الحد من العنصرية والتمييز على أساس الجنس.

وانضمت النوادي الأوروبية إلى هذه الحملة، بما فيها أندية التنس والجولف والكريكيت والرغبي، وأغلق جميع المشاركين في الحملة حساباتهم من مساء أمس حتى يوم الاثنين. وحظيت الحملة التي ستستمر لأربعة أيام بتضامن دولي إذ انضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى جانب أعضاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، كما انضمت الرابطة العالمية للاعبين المحترفين إلى الحملة التي وصفها البعض بأنها "حملة من أجل التحضر".

ونشر اللاعبون والفرق ملايين الرسائل في وقت واحد قبيل بدء حملة المقاطعة إيذانا ببدئها.

وتعهدت منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة في أول تعليق لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العنصرية والإساءة عبر الإنترنت.