رئيس البرلمان العربي يعزي الهند في ضحايا وباء كورونا

02:05 م السبت 01 مايو 2021
رئيس البرلمان العربي يعزي الهند في ضحايا وباء كورونا

عادل بن عبدالرحمن العسومي

القاهرة- أ ش أ:

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن تضامنه وتعاطفه مع الهند قيادة وحكومة وشعباً بسبب الظروف القاسية التي تمر بها حالياً جراء تفشي فيروس "كورونا".

وعبر العسومي، السبت، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا كورونا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وآملا في أن تتجاوز الهند هذه المرحلة الصعبة، وأن يُرفع الوباء عن الجميع عما قريب.

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Asha
عادل بن عبدالرحمن العسومي ضحايا وباء كورونا الهند tdv s ; V kh فيروس كورونا

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