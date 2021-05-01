رئيس البرلمان العربي يعزي الهند في ضحايا وباء كورونا
القاهرة- أ ش أ:
أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن تضامنه وتعاطفه مع الهند قيادة وحكومة وشعباً بسبب الظروف القاسية التي تمر بها حالياً جراء تفشي فيروس "كورونا".
وعبر العسومي، السبت، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا كورونا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وآملا في أن تتجاوز الهند هذه المرحلة الصعبة، وأن يُرفع الوباء عن الجميع عما قريب.
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