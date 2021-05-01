الهند تبدأ حملة تطعيم 600 مليون شخص وسط ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

نيودلهي- (بي بي سي):

تجاوز عدد الإصابات في الهند 400.000 إصابة في يوم واحد، كما تجاوز عدد الوفيات 3500 خلال الـ24 ساعة الماضية. وتأتي هذه الأرقام وسط حملة تطعيم كبيرة ستشمل جميع البالغين. فاعتبارًا من اليوم السبت ستفتتح الهند مراكز لتطعيم نحو 600 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا.

وبدأ عدد من الدول في إغلاق الحدود مع الهند تخوفا من تسارع وتيرة تفشي الوباء.

أستراليا كانت من الدول التي منعت مواطنيها من العودة من الهند وهددت بسجن أي شخص يحاول ذلك، وأوقفت كانبيرا الرحلات الجوية المباشرة من الهند.

كما حظر الرئيس جو بايدن السفر إلى الولايات المتحدة من الهند، ومنع معظم المسافرين من غير الأمريكيين القادمين من الهند دخول أمريكا اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتبذل الحكومة في دلهي الجهود للتعامل مع الارتفاع القياسي في عدد الإصابات، وفي مواجهة السلالات الجديدة التي بدأت تظهر على أراضيها.

وتعاني الهند أيضا من بعض الحرائق التي نشبت في المستشفيات التي تعالج مرضى الوباء، وكان آخرها في ولاية غوجارات في غرب الهند إذ أدى الحريق إلى مقتل 18 مريضا على الأقل، وبدأت السلطات في التحقيق في الحادث.