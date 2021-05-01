رئيس المجلس الرئاسي الليبي يُعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

طرابلس- أ ش أ:

قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله بن الحسين وإلى الأسرة الهاشمية وإلى الحكومة والشعب الأردني بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير محمد بن طلال.

وأعرب المنفي، في برقية التعزية، السبت، عن تمنيه بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله والأسرة جميل الصبر والسلوان، حسبما أفادت قناة "ليبيا الحدث".

كان الديوان الملكي الأردني أعلن، أمس الخميس الماضي، وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عاما. وقال في بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعي الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان".