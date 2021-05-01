ألمانيا تسجل 18 ألفا و935 إصابة و232 وفاة جديدة بفيروس كورونا

09:06 ص السبت 01 مايو 2021
ألمانيا تسجل 18 ألفا و935 إصابة و232 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
سجلت ألمانيا 18 ألفا و935 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و232 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أفاد به معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وأظهرت بيانات المعهد الألماني، حسبما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم /السبت/ - أن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و400 ألف و532 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 83 ألفا و82 حالة وفاة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي 3 ملايين و12 ألفا و100 شخص حتى الآن.

ولليوم الخامس على التوالي، سجل المعهد انخفاضا في معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة ليبلغ المعدل اليوم 148,6 مقارنة بـ 153,4 أمس الجمعة.

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