مأساة جديدة.. حريق هائل يقتل مرضى بكورونا في الهند

06:53 ص السبت 01 مايو 2021
مأساة جديدة.. حريق هائل يقتل مرضى بكورونا في الهند

حريق مستشفى يقتل مرضى بكورونا في الهند

نيودلهي- (د ب أ):

في الوقت الذي تكافح فيه الهند أسوأ تفشٍ لوباء كورونا، لقي ما لا يقل عن 18 مريضا حتفهم جراء حريق هائل اندلع بمستشفى في ولاية جوجارات بغربي البلاد، حسبما أفاد تقرير إخباري صباح السبت.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الشرطة الهندية أن السكان المحليين ورجال الإطفاء تمكنوا من انقاذ 50 شخصا آخرين في المستشفى المؤلف من 4 طوابق في مدينة بهاروش. وتم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

ونشب الحريق في جناح لمرضى يعالجون من الإصابة بفيروس كورونا. ولم يتحدد بعد سبب الحريق الذي تم إخماده خلال ساعة تقريبا.​

وهذا الحادث ليس الأول. في 23 أبريل، نشب حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى في منطقة فيرار بضواحي مومباي، وأفضى إلى سقوط 13 قتيلًا من مرضى كوفيد-19.

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