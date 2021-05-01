بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تحظر الرحلات الجوية من الهند

واشنطن- (د ب أ):

قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستحظر السفر من الهند بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة.

وتأتي هذه السياسة بناءً على توصية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لإعلان صادر عن الرئيس جو بايدن.

وسيجري تعليق الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في الهند في غضون 14 يومًا قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة. ولن ينطبق هذا على مواطني الولايات المتحدة والأجانب الذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة والدبلوماسيين وبعض المجموعات الأخرى من الناس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "سيتم تنفيذ السياسة في ضوء ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 بشكل غير عادي والفيروسات المتحورة المتعددة والمنتشرة في الهند".

وتكافح الهند أرقاما قياسية للعدوى، حيث سجلت أكثر من 300 ألف إصابة يومية لمدة سبعة أيام متتالية، بينما تنتشر هناك سلالتان متحورتان من فيروس كورونا تردد أنها أكثر عدوى .

وقالت جايل سميث، منسقة وزارة الخارجية للاستجابة العالمية لفيروس كورونا، للصحفيين في واشنطن: "إنه أمر خطير للغاية".

في غضون ذلك ، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار لإعادة التأكيد على الشراكة بين البلدين في مواجهة تفشي المرض ، وفقًا لبيان المتحدث نيد برايس.

وقال برايس إن بلينكين أعرب عن تعازيه ووافق على البقاء على اتصال وثيق مع جايشانكار فيما يتعلق بجهود الإغاثة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية عن رحلات إضافية بين الهند والولايات المتحدة يوم الأربعاء بغض النظر عن الموقف.

ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين بمغادرة الهند يوم الخميس. في الوقت نفسه ، تمت الموافقة على المغادرة الطوعية لأفراد عائلات الموظفين الأمريكيين للبعثات الدبلوماسية في الهند.

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