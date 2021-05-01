العراق: قتلى وجرحى جراء هجوم من عناصر داعش شمالي البلاد

03:28 ص السبت 01 مايو 2021
العراق: قتلى وجرحى جراء هجوم من عناصر داعش شمالي البلاد

أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ضابطين وإصابة منتسبين اثنين من الجيش العراقي؛ جراء تعرض إرهابي شمالي بغداد.

وقال المصدر- في تصريح لقناة (السومرية- نيوز) - إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، تبعها هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم داعش".
وأشار إلى أن "الاعتداء أسفر عن مقتل ضابطين أحدهما برتبة رائد وهو آمر سرية الفوج الثالث لواء مشاة 59، والآخر برتبة ملازم أول، وإصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة".

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العراق إرهاب انفجار عبوة ناسفة تنظيم داعش الجيش العراقي

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