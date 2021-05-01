بتغيير واجهته الرئيسية.. جوجل يحتفل بعيد العمال2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

احتفل محرك البحث جوجل، بعيد العمال 2021، الموافق الأول من مايو كل عام.

وغير "جوجل" شكل واجهته الرئيسية، لتدل على عيد العمال، وذلك تقديرًا من محرك البحث بقيمة العمل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث تم الإعلان عن أن أيام السبت والأحد والأثنين إجازات رسمية وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

ولكن جاء القرار باستثناء بعض الفئات وهم العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

كان رئيس الوزراء قد أصدر قرار رقم 895 لسنة 2021، بأن يكون السبت الموافق 1 مايو 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد العمال.​