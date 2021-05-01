ديزني لاند يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق غير مسبوق دام 13 شهرا
لوس أنجليس- (د ب أ/ت ك أ):
فتح متنزها ديزني لاند وديزني كاليفورنيا ادفنشر أبوابهما للضيوف، يوم الجمعة، بعد إغلاق غير مسبوق استمر 13 شهرًا ورحبا بضيوف المتنزه للتنزه في الشارع الرئيسي يو اس ايه، وزيارة القصر المسكون والصراخ أسفل جبل سبلاش مع تراجع جائحة كوفيد -19 في الولاية.
وخلال تاريخ ديزني لاند، الممتد لـ 66 عامًا، تم إغلاق المتنزه الترفيهي لظروف قاسية عدة مرات فقط - بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي وعقب زلزال نورثريدج عام 1994 ، على سبيل المثال - ولكن قبل أن يضرب الوباء الولايات المتحدة في مارس 2020 ، لم يحدث شيء مثل هذا من قبل. لم تتجاوز حالات الإغلاق السابقة أكثر من يوم واحد.
ومع وجود عدد كبير من تعديلات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، بدأت المتنزهات الترحيب بزوارها مرة أخرى.
بدأ رواد المتنزه المتحمسون في الاصطفاف قبل ساعات من موعد افتتاح ديزني لاند الرسمي في الساعة 9 صباحًا ، ورحبوا بالإعلان عن بدء فحص درجات الحرارة قبل حوالي ساعة من موعد الدخول.
وقالت كلوديا مارتينيز التي زارت الحديقة يوم الجمعة مع والدتها وعمتها من سان دييجو: "هذه بمثاية عودة إلى الوطن بالنسبة لنا". مضيفة أنها تحمل تصريح دخول واعتادت زيارة المتنزه أسبوعيا تقريبا.
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