روسيا: أكثر من 350 إصابة بالسلالة البريطانية من كورونا.. وفحوصات للقادمين من الهند

موسكو- (أ ش أ):

كشفت السلطات الروسية عن الإجراءات التي تتخذ لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل القفزة في الإصابات المسجلة في الهند، وكذلك إحصائية الإصابات بالسلالات المتحورة.

وأشارت رئيس الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية - إلى أن عدد القادمين من الهند ليس كبيرا، وأن جميع القادمين يخضعون للفحوصات الإلزامية فور وصولهم إلى المطار.

وأضافت أن القادمين من الهند يخضعون للعزل الصحي لـ3 أيام على الأقل.

وتم تخصيص قسم خاص في المطار الوحيد الذي يستقبل الرحلات من الهند، حيث تتخذ الإجراءات تجاه القادمين من هذا البلد الذي يحل في المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا بتسجيله أكثر من 18.7 مليون إصابة.

وأكدت بوبوفا تسجيل أكثر من 350 إصابة بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا ونحو 20 إصابة بالسلالة "الجنوب إفريقية".

وفي معرض حديثها عن الوضع الوبائي في روسيا بشكل عام، أشارت المسؤولة إلى أنها لا ترى أساسا لفرض قيود جديدة في البلاد للحد من انتشار الفيروس، مضيفة أن "الناس يتمتعون بحرية كاملة الآن".

وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث قد يكون استخدام وسائل النقل أو حضور فعاليات ثقافية والاختلاط مع تجمعات الناس خطيرة من ناحية احتمال الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت بوبوفا إن أعياد مايو المستمرة في روسيا من الـ 1 إلى الـ 10 من الشهر لن تؤدي إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا في حال التزم الناس بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن الوضع الوبائي في روسيا مستقر، ولم يرصد التوجه نحو زيادة الإصابات بشكل ملحوظ.