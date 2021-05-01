حكام تشاد يقولون إن الجيش قتل مئات المتمردين

12:47 ص السبت 01 مايو 2021
حكام تشاد يقولون إن الجيش قتل مئات المتمردين

نجامينا - (د ب أ):

قال الحكام العسكريون في تشاد اليوم الجمعة إن الجنود قتلوا المئات من متمردين ينتمون إلى الجبهة من أجل التغيير والوفاق في تشاد "فاكت" خلال يومين من القتال للسيطرة على احدى البلدات.

وقال أزيم برماندوا أجونا المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم إنه تم أسر حوالي 60 مقاتلا آخر من الحركة المتمردة.

وذكر أجونا إنه إلى جانب ذلك، تمت مصادرة مركبات عسكرية وأسلحة هائلة.

وبدأت الاشتباكات بعد أن استولت جبهة التغيير والوفاق على بلدة نوكو، التي تبعد حوالي 390 كيلومترا جنوب العاصمة نجامينا يوم أمس الخميس.

ووفقا للمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أن لقى الرئيس إدريس ديبي ايتنو حتفه على نحو مفاجىء في معارك في 20 أبريل، نجح الجيش في تلك الدولة الواقعة بوسط أفريقيا من استعادة السيطرة على البلدة.

تشاد حكام تشاد المتمردين

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