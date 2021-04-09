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إجلاء الآلاف بعد انفجار بركان في جزيرة "سانت فينسنت" الكاريبية

11:09 م الجمعة 09 أبريل 2021
إجلاء الآلاف بعد انفجار بركان في جزيرة "سانت فينسنت" الكاريبية

انفجار بركان في جزيرة سانت فينسنت

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

جرى إجلاء الآلاف من سكان جزيرة سانت فينسنت الكاريبية بعد انفجار بركان "لا سوفرير" اليوم الجمعة ، للمرة الأولى منذ عام 1979.

وقالت الحكومة إنها نقلت حوالي 4500 شخص إلى بر الأمان، وينام 2000 شخص في أماكن إقامة وإيواء لحالات الطوارىء .

وقال باحثون من المنظمة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيمو) إن عمودا من الدخان يصل ارتفاعه إلى 10 كيلومترات قد تكون وتراكم فوق البركان وحثوا السكان على مغادرة منطقة الخطر حول الجبل على الفور.

وقالت "نيمو" إن الرؤية تأثرت بسبب الأمطار الرمادية التي سقطت أيضا في مطار أرجيل الدولي في جنوب الجزيرة.

وذكر رالف جونسالفيس ، رئيس وزراء سانت فنسنت والجرينادين أنه من المرجح وجود المزيد والمزيد من الانفجارات الشديدة "خلال الساعات والأيام القليلة القادمة وربما الأسابيع" ، واختنق صوته بالدموع خلال المؤتمر الصحفي.

وقال رئيس الوزراء في وقت سابق إنه بعد أسبوعين من زيادة النشاط الزلزالي في الجزيرة، تلقى مكالمة هاتفية من المنظمة الوطنية لإدارة الطوارئ صباح الخميس ( بالتوقيت المحلي) تحذره من نشاط زائد "من نوع مختلف".

وأوضح مركز الأبحاث الزلزالية بجامعة ويست إنديز ، في نشرة صدرت أمس الخميس، إن هناك ثوران بركاني مستمر وربما يتصاعد " إلى ثوران متفجر ".

ويعتبر بركان لا سوفرير" البركان النشط الوحيد في سانت فينسنت ولم يشهد سوى خمسة ثورانات متفجرة منذ عام 1718، وفقا للمركز، الذي يقول إنه كان هناك العديد من الثورات البركانية السريعة أو البطيئة في نفس الفترة الزمنية، وكان أحدثها في كانون أول/ديسمبر 2020.

جزيرة سانت فينسنت انفجار بركان مكسيكو سيتي

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