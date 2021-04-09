بوينج توقف تشغيل طائرات من طراز 737 ماكس بعد أشهر قليلة من استئناف تشغيلها

واشنطن - (د ب أ):

أوقفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تشغيل عشرات الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس لإصلاح عطل كهربائي ظهر في الطائرات بعد شهور قليلة من السماح باستئناف تشغيل الطراز الذي كان قد تم وقف تشغيله لأكثر من عامين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن العديد من شركات الطيران الأمريكية ومنها ساوث ويست أيرلاينز وأمريكان أيرلاينز جروب ويونايتد أيرلاينز هولدنجز أوقفت تشغيل 67 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس اليوم بما يعادل نحو ثلث إجمالي عدد طائرات الطراز العاملة في العالم حاليا.

وقالت بوينج إن الخلل موجود في طائرات 16 شركة طيران فقط وليس كل طائرات الطراز.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن الخلل يمكن أن يؤثر على عمل إحدى وحدات التحكم في الطاقة الاحتياطية، مضيفة أنها تجري اتصالات مع شركات الطيران والشركة المصعنة وستتأكد من حل المشكلة.

يذكر أن سلطات الطيران في العالم كانت قد أوقفت تشغيل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس في آذار/مارس 2019 بعد أن تحطمت طائرتان من طراز 737 ماكس بسبب خلل في البرمجيات، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

ووقع الحادث الأول عقب وقت قصير من إقلاع الطائرة من جاكرتا في 29 تشرين أول/أكتوبر 2018، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

ووقع الحادث الثاني في آذار/مارس 2019، بعد وقت قصير من الإقلاع من أديس أبابا. وقتل في هذا الحادث جميع ركاب الطائرة وعددهم 157 شخصا.

وفي كلا الحادثين، قدم جهاز استشعار بيانات غير صحيحة لبرمجيات الطائرة، ما أدى إلى هبوط الطائرة بمقدمتها. ولم يتمكن الطيارون من تفادي الإعدادات التلقائية.