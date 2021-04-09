بغداد: أبو الغيط يزور العراق غدا السبت

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية مساء اليوم الجمعة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يصل غدا إلى بغداد في زيارة رسمية.

وذكر بيان للوزارة أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجري مع الأمين العام للجامعة العربية مباحثات رسمية.

ومن المنتظر أن يلتقي ابو الغيط الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.