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بغداد: أبو الغيط يزور العراق غدا السبت

09:57 م الجمعة 09 أبريل 2021
بغداد: أبو الغيط يزور العراق غدا السبت

أحمد أبو الغيط

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية مساء اليوم الجمعة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يصل غدا إلى بغداد في زيارة رسمية.

وذكر بيان للوزارة أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجري مع الأمين العام للجامعة العربية مباحثات رسمية.

ومن المنتظر أن يلتقي ابو الغيط الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

أبو الغيط العراق جامعة الدول العربية

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