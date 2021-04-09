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إفريقيا تسجل 4.3 ملايين إصابة و115 ألف وفاة بكورونا حتى الآن

09:44 م الجمعة 09 أبريل 2021
إفريقيا تسجل 4.3 ملايين إصابة و115 ألف وفاة بكورونا حتى الآن

فيروس كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة تسجيل

الدول الأعضاء 4 ملايين و٣١٨ ألف إصابة مؤكدة، و115 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت "المراكز الإفريقية" -في بيان- الدول الاعضاء بمواصلة تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلكالتصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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فيروس كورونا أديس أبابا المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض إفريقيا

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