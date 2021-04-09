الأمير هاري ينشر رسالة يشيد فيها بالأمير فيليب
لندن - (أ ش أ):
نشر دوق مقاطعة (ساسكس) البريطانية الأمير هاري، رسالة على الموقع الخاص به أشاد فيها بالأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي، في وقت سابق اليوم الجمعة.
وقالت الرسالة الموجهة للأمير، حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم: "شكراً لك على خدمتك.. سوف نفتقدك كثيرا".
يُشار إلى أن هناك أنباءً متضاربة حول مشاركة الأمير هاري في جنازة جده الأمير فيليب في المملكة المتحدة من عدمه، حيث إنها ستكون أول عودة له إلى بريطانيا منذ أن ترك العائلة الملكية وأقام في الولايات المتحدة.
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