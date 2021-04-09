زعماء العالم يقدمون واجب العزاء في وفاة الأمير فيليب

عواصم عالمية - (د ب أ):

توالى تقديم زعماء العالم واجب العزاء في وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة بقلعة وندسور، وفى روما أشاد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "بالتفاني المثالي" الذي خدم به الأمير فيليب، التاج البريطاني.

وقدم ماتاريلا 79 عاما تعازيه للعائلة المالكة والشعب البريطانى في دوق إدنبرة وكتب في روما اليوم الجمعة، يقول :" بالنسبة للكثيرين في جميع أنحاء العالم، تعيش الذاكرة على شخصية خدمت التاج والمملكة المتحدة لأكثر من 70 عاما بتفان مثالي ورافقت تنمية البلاد بالانفتاح والابتكار.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بمناسبة وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبره، زوج الملكة إليزابيث الثانية، أنقل أحر التعازي نيابة عن بلدي وعن الأمة التركية". وأضاف قائلاً :"أشاطر العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة حزنهم".

ومن برلين قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعازيها إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وعائلتها بعد وفاة الأمير فيليب.

وقالت ميركل، وفقا لتغريدة لنائبة المتحدث باسم الحكومة أولريكه ديمر، اليوم الجمعة: "إن وفاة الأمير فيليب أصابتني بحزن شديد... إن صداقته مع ألمانيا، ووضوحه، وإحساسه بالواجب، ستبقى ولن تنسى".

وفي تايبيه أعرب رئيس تايوان تساي إنج وين عن تعازيه القلبية للعائلة المالكة البريطانية في وفاة الأمير فيليب.

وقال :"أتقدم بتعازي القلبية إلى العائلة المالكة بوفاة الأمير فيليب. وسوف يشعر بفقدانه بشدة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

ورغم عدم وجود علاقات رسمية مع بريطانيا ، إلا أن حكومة تايوان أعربت أيضا عن تعاطفها. وكتبت وزارة الخارجية التايوانية في تغريدة لها على "تويتر" مساء اليوم الجمعة:"إن حكومة وشعب تايوان يعربون عن خالص تعازيهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبره، إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية، والعائلة المالكة، وشعب بريطانيا العظمى والكومنولث. آملين أن يرقد في سلام".

وفي لندن من المقرر أن تدق أجراس كنيسة وستمنستر الشهيرة عالمياً 99 مرة مساء اليوم الجمعة بواقع مرة واحدة لكل عام من حياة زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وتوفى دوق إدنبره أثناء نومه في قلعة وندسور صباح اليوم الجمعة قبل شهرين من عيد ميلاده المائة.

ودعت الحكومة المشيعين إلى عدم وضع الزهور أو التجمع في مجموعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).