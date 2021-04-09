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الجيش في ميانمار لا يرغب في استقبال المبعوثة الأممية الخاصة

08:42 م الجمعة 09 أبريل 2021
الجيش في ميانمار لا يرغب في استقبال المبعوثة الأممية الخاصة

جيش ميانمار

نيويورك - (د ب أ):

أبدت قيادة الجيش في ميانمار عدم رغبتها في استقبال المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، كريستينا شرانر بورجنر.

وأعربت بورجنر عن خيبة أملها على موقع تويتر اليوم الجمعة لأن الجيش "ليس مستعدا لاستقبالي" على حد قولها.

وكتبت بورجنر وهي سويسرية الجنسية أنها مستعدة للحوار، مبينة أن "العنف لا يؤدي أبدا إلى حلول سلمية ومستدامة".

وتقوم بورجنر حاليا برحلة إلى المنطقة، ويتوقع وصولها إلى الصين بعد زيارة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وانتقد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موقف الجيش في ميانمار الذي يتسم بالإنغلاق خلال جلسة للمجلس بهذا الشأن.

الجيش في ميانمار ميانمار الأمم المتحدة

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