مقتل أكثر من 130 شخصا منذ اندلاع القتال في إقليم دارفور بالسودان

الخرطوم - (د ب أ):

قال أطباء اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 137 شخصا قتلوا وأصيب 221 آخرين في قتال بإقليم دارفور في السودان منذ السبت الماضي.

وأعلنت اللجنة الطبية السودانية أنه تعين نقل 28 مصابا بإصابات بالغة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، التي تبعد حوالي 1400 كيلومتر، لتلقي المزيد من العلاج.

وبدأت أعمال العنف يوم السبت الماضي في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

ووفقا للجنة الطبية المحلية، لا توجد أدوية ومعدات طبية كافية بشكل ملائم لرعاية الجرحى.

وقال شهود عيان إن الدمار بالمدينة هائل، وقالت منظمات إغاثة إن مدرسة احترقت وأن المياه والأغذية والكهرباء غير كافية.

وكانت أعمال عنف مشابهة قد تفجرت في نفس البلدة في يناير، عندما قتل فرد من قبيلة المساليت شخصا من القبائل العربية.

واستغلت ميليشيات الحادث مبررا لشن هجوم على البلدة.

ويعاني إقليم دارفور من الاضطرابات منذ سنوات. واندلع القتال هناك منذ عام 2003 بين جماعات سكانية تطالب بمزيد من المشاركة السياسية وحكومة الرئيس عمر البشير آنذاك.

وهاجمت القوات الحكومية وميليشيا الجنجاويد العربية المتحالفة معها بشكل وحشي السكان، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.