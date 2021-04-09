الصحة العالمية: لا نستطيع إصدار توصية بإمكانية تغيير نوع لقاح كورونا بين الجرعتين

جنيف - (أ ش أ):

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تستطيع إصدار توصية بشأن تغيير نوع اللقاح المضاد لكورونا بين جرعتين في ظل غياب بيانات كافية، وهي الخطوة التي تعتزم فرنسا اتخاذها لمن هم دون سن 55 عاما ممن تلقوا جرعة أولى من أسترازينيكا.

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة، اليوم الجمعة، وفقا لقناة (فرانس 24)، "إنه لا توجد بيانات كافية لتوضيح ما إذا كان هذا أمرا يمكن القيام به، ومن ثم خلص خبراء بالمنظمة إلى أن إمكان "تغيير اللقاح ليس شيئا يمكنهم التوصية به في هذه المرحلة".

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أعلنت أن الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما وأخذوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا سيحصلون على جرعة ثانية من لقاح فايزر أو موديرنا.

يشمل ذلك 533 ألف شخص في فرنسا، وفقا للهيئة التي أوقفت إعطاء أسترازينيكا لمن هم دون سن 55 في 19 مارس الماضي، بسبب حالات نادرة من تجلط الدم في أوروبا.

وأوضحت الهيئة أن أي شخص يقل عمره عن 55 عاما وحصل على جرعة أولى من أسترازينيكا سيحصل على جرعة معززة بلقاح معد بتقنية "الحمض النووي المرسال"، إما من فايزر بيونيك أو من موديرنا.

وقررت فرنسا في 19 مارس إعطاء لقاح أسترازينيكا فقط لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما؛ لأن هذه الجلطات النادرة للغاية لوحظت بشكل أساسي لدى الأصغر سنا.