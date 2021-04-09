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البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه السعودية

06:48 م الجمعة 09 أبريل 2021
البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه السعودية

طائرة مفخخة - ارشيفية

المنامة - (أ ش أ):
دانت وزارة خارجية مملكة البحرين قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية اليوم الجمعة بإطلاق طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في تحد سافر للأعراف والقوانين الدولية.
وأكدت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية وقوف المنامة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

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Asha
طائرة مفخخة المنامة البحرين وزارة خارجية البحرين

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