وكالة الأدوية الأوروبية تنظر في علاقة التجلط بلقاح جونسون آند جونسون

أمستردام - (د ب أ):

تجري وكالة الأدوية الأوروبية دراسات حول صحة تقارير تفيد بأن لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا، يمكن أن يتسبب في جلطات دموية مميتة في حالات منعزلة، وهذا اللقاح من إنتاج شركة جونسون آند جونسون الأمريكية.

وقالت الوكالة اليوم الجمعة إنها تلقت تقارير عن أربع حالات خطيرة لمثل هذه الجلطات بعد تعاطيها اللقاح. وتوفي شخص واحد. ولوحظت حالة واحدة خلال الاختبارات السريرية.

وشغلت مسألة جلطات الدم كأثر جانبي محتمل للقاح فيروس كورونا خبراء الصحة لأسابيع، بعدما ظهرت حالات متفرقة لمثل هذه الآثار الجانبية عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي.

وعلى الرغم من أن كلا من وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية قالتا إن فرص حدوث مثل هذه الجلطات متدنية للغاية، بمعدل حالة لكل تعاطي 100 ألف جرعة، وأن مزايا التطعيم ضد فيروس كورونا تفوق بكثير حجم مخاطره، قرر العديد من الدول في الأسابيع القليلة الماضية تقييد توزيع لقاح أسترازينيكا للمرضى من كبار السن.

وشددت وكالة الأدوية الأوروبية على عدم وجود صلة واضحة تم التحقق منها بين لقاح جونسون آند جونسون وأي آثار جانبية.