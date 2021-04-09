أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وكالة الأدوية الأوروبية تنظر في علاقة التجلط بلقاح جونسون آند جونسون

05:55 م الجمعة 09 أبريل 2021
وكالة الأدوية الأوروبية تنظر في علاقة التجلط بلقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون آند جونسون

أمستردام - (د ب أ):

تجري وكالة الأدوية الأوروبية دراسات حول صحة تقارير تفيد بأن لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا، يمكن أن يتسبب في جلطات دموية مميتة في حالات منعزلة، وهذا اللقاح من إنتاج شركة جونسون آند جونسون الأمريكية.

وقالت الوكالة اليوم الجمعة إنها تلقت تقارير عن أربع حالات خطيرة لمثل هذه الجلطات بعد تعاطيها اللقاح. وتوفي شخص واحد. ولوحظت حالة واحدة خلال الاختبارات السريرية.

وشغلت مسألة جلطات الدم كأثر جانبي محتمل للقاح فيروس كورونا خبراء الصحة لأسابيع، بعدما ظهرت حالات متفرقة لمثل هذه الآثار الجانبية عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي.

وعلى الرغم من أن كلا من وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية قالتا إن فرص حدوث مثل هذه الجلطات متدنية للغاية، بمعدل حالة لكل تعاطي 100 ألف جرعة، وأن مزايا التطعيم ضد فيروس كورونا تفوق بكثير حجم مخاطره، قرر العديد من الدول في الأسابيع القليلة الماضية تقييد توزيع لقاح أسترازينيكا للمرضى من كبار السن.

وشددت وكالة الأدوية الأوروبية على عدم وجود صلة واضحة تم التحقق منها بين لقاح جونسون آند جونسون وأي آثار جانبية.

لقاح جونسون آند جونسون كوفيد 19 فيروس كورونا وكالة الأدوية الأوروبية

الخبر التالى:

البريطانيون يحتشدون في القصور الملكية للإعراب عن حزنهم لوفاة الأمير فيليب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا