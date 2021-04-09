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مقتل 30 حوثيا بنيران الجيش اليمني في محافظة مأرب

05:26 م الجمعة 09 أبريل 2021
مقتل 30 حوثيا بنيران الجيش اليمني في محافظة مأرب

الجيش الوطني اليمني

عدن - (أ ش أ):

قتل 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله، إن مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها يوم أمس إلا أن قوات الجيش تعاملوا مع تلك المجاميع وانتهت المواجهات بمقتل ما لا يقل عن 30 حوثيا وإصابة آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش دمّرت عربة مدرعة و3 أطقم كانت تابعة للميليشيا وسقوط كل من عليها بين قتيل وجريح.. فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية أطقم حوثية أخرى بالقرب من جبهة الكسارة.

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الجيش اليمني عدن محافظة مأرب اليمن

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