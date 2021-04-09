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سفير الإمارات يؤكد مكانة مصر في دعم السلام

05:20 م الجمعة 09 أبريل 2021
سفير الإمارات يؤكد مكانة مصر في دعم السلام

الدكتور حمد سعيد الشامسي

قنا - أ ش أ

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر حمد سعيد الشامسي مكانة مصر الكبيرة في دعم السلام ونشر معاني التسامح والاعتدال والخطاب الديني الوسطي، معربا عن سعادته بتأدية الصلاة بمسجد العارف بالله عبد الرحيم القنائي الذي يتمتع بمكانة دينية وسياحية كبيرة حول العالم تجعله من أهم المزارات الدينية السياحية، كما يعد من أكثر المساجد اتقانا في الجانب الهندسي والمعماري.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم /الجمعة/ سفير الإمارات والوفد المرافق له، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

وأدي المحافظ والسفير الإماراتي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، واستمعا إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف محمد الطراوي تحت عنوان "على عتبات الشهر الكريم .. بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد" وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، بحضور صالح السعدى المستشار بالسفارة الإماراتية بالقاهرة والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين، والتي تقوم على المحبة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعوب العربية في العديد من المجالات.

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Asha
حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات مصر المزارات الدينية السياحية مسجد العارف بالله عبد الرحيم القنائي وزارة الأوقاف فيروس كورونا

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