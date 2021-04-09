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رئيس إسرائيل ينعي الأمير فيليب.. ونتنياهو يصفه بـ"الموظف البارع"

04:32 م الجمعة 09 أبريل 2021
رئيس إسرائيل ينعي الأمير فيليب.. ونتنياهو يصفه بـ"الموظف البارع"

رؤوفين ريفلين

تل أبيب - (د ب أ):

قدم رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين تعازيه للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، في وفاة زوجها الأمير فيليب اليوم الجمعة عن 99 عاما.

وغرد ريفيلين عبر موقع تويتر: "أقدم خالص التعازي والمواساة القلبية لجلالة الملكة إليزابيث الثانية وصاحب السمو الملكي، أمير ويلز، والأسرة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

كما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو تعازيه في الأمير الراحل، وغرد على تويتر: "كان الأمير فيليب موظفا حكوميا بارعا وستفتقده إسرائيل والعالم بأسره".

رؤوفين ريفلين تل أبيب بريطانيا إسرائيل بنيامين نتياهو

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