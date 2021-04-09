سلطان عمان يعزي الملكة إليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب
مسقط - أ ش أ
بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث في وفاة زوجها الأمير فيليب دوق ادنبره.
وأعرب السلطان هيثم - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث وأفراد أسرتها وللشعب البريطاني الصديق.
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