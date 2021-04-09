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جورج بوش ينعي الأمير فيليب: "نعلم كم سنفتقده"

04:08 م الجمعة 09 أبريل 2021
جورج بوش ينعي الأمير فيليب: "نعلم كم سنفتقده"

جورج دابليو بوش

(وكالات):

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الأمير فيليب زوج ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، قائلاً "نشعر أنا ولورا (زوجته) بالحزن بعد علمنا بوفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة".

وأضاف: "كرس الأمير فيليب حياته الطويلة والرائعة للقضايا الجديرة بالاهتمام وللآخرين. لقد مثل بريطانيا بكرامة وقدم دعما لا حدود له للمملكة. أنا ولورا محظوظون لأننا استمتعنا بلطف صحبته، ونعلم كم سنفتقده. نضم صوتنا إلى الجميع في كل أنحاء العالم لتقديم التعازي القلبية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية والعائلة بأكملها"، بحسب ما نقلته "بي بي سي).

جورج بوش الأمير فيليب أمريكا بريطانيا

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