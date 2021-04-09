ملكا السويد وبلجيكا يعربان عن حزنهما لوفاة الأمير فيليب



استوكهولم - أ ش أ

أعرب ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، اليوم الجمعة، عن حزنه العميق إزاء وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك - في بيان نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - إنه وزوجته الملكة يشعران بحزن عميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، مشيرا إلى أن "الأمير فيليب كان صديقا عظيما لعائلتنا لسنوات عديدة، وهي علاقة نقدرها بشدة.. وستظل خدمته لبلده مصدر إلهام للجميع".

من جانبه، أعرب الملك فيليب ملك بلجيكا عن حزنه العميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، قائلا "نشعر بحزن عميق لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.. نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لصاحبة الجلالة الملكة والعائلة المالكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة".

بينما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تنكيس الأعلام حتى المنتصف على مقر رئاسة الوزراء البريطانية (داونيننج ستريت) وغيرها من المباني العامة الأخرى في جميع أرجاء البلاد، وذلك حدادا على وفاة الأمير فيليب.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور.

ومن جانبه نعى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "أفكاري مع الشعب البريطاني والعائلة المالكة عقب وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة"، مشيرا إلى أنه كان له مسيرة مهنية متميزة في الجيش وكان في طليعة العديد من مبادرات خدمة المجتمع.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور.