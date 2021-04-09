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الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع حالات كورونا في العالم

02:40 م الجمعة 09 أبريل 2021
الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع حالات كورونا في العالم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في مختلف مناطق العالم مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، إنه كان هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بالفيروس فى الأسابيع الستة الأخيرة على التوالي في حين زاد عدد حالات الوفيات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وأرجعت هاريس أسباب هذا الارتفاع في عدد الحالات إلى عدة أسباب في مقدمتها تخفيف المواطنين للإجراءات الاحترازية الصحية وأيضا القيود الاجتماعية للوقاية من الفيروس بمن في ذلك من حصلوا على اللقاحات إضافة إلى متغيرات الفيروس وكذلك تخفيف القيود في بعض المناطق مما أوحى للبعض بأن الحياة بطريقها للعودة إلى الحالة الطبيعية وهو ما لم يحدث بعد ودعت المتحدثة المواطنين في كل مكان إلى الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية والاجتماعية وبصرامة ومنح اللقاحات الفرصة لخفض عدد حالات الاصابة ذات الأعراض الحادة وكذلك الوفيات.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الإعلان في فرنسا عن التوجه إلى منح من حصلوا على جرعة أولى من لقاح استرازينكا الجرعة الثانية من لقاح مختلف، قالت مارجريت هاريس إن موضوع منح جرعتين من لقاحين مختلفين ووفقا للجنة الخبراء الاستشارية بمنظمة الصحة مازالت قيد الدراسة ولم يصدر من اللجنة أية توصيات في شأن استخدام هذه الاستراتيجية حتى الآن.

من جانب آخر، قالت هاريس إن لقاح سينوفارم في مرحلة متقدمة من التقييم من قبل المختصين بمنظمة الصحة لضمه إلى قائمة استخدام الطوارئ ، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن هذا التقييم في نهاية أبريل الجاري فى حين أن اللقاح الروسى سبوتنيك والذى يمر بعملية التقييم أيضا لم يحدد بعد تاريخ للاعلان عن نتيجة تقييمه النهائية.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس

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