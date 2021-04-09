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السفير الألماني في لندن ينعي الأمير فيليب

02:25 م الجمعة 09 أبريل 2021
السفير الألماني في لندن ينعي الأمير فيليب

الأمير فيليب

لندن - (د ب أ):

أعرب السفير الألماني في لندن، أندرياس ميشائيليس، عن حزنه لوفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وكتب ميشائيليس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "إنه لشرف عظيم أنه زارنا في مناسبات عديدة في ألمانيا وساعدنا في بناء شراكة وثيقة للغاية بين بريطانيا وألمانيا.. سنفتقد زوج الملكة إليزابيث الثانية كثيرا".

وأعرب السفير عن مواساته للملكة وعائلتها.

وتوفي دوق إدنبره اليوم الجمعة عن 99 عاما في قلعة وندسور.

سفير ألمانيا الأمير فيليب قصر بكنجهام أندرياس ميشائيليس

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