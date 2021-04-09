السفير الألماني في لندن ينعي الأمير فيليب
لندن - (د ب أ):
أعرب السفير الألماني في لندن، أندرياس ميشائيليس، عن حزنه لوفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وكتب ميشائيليس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "إنه لشرف عظيم أنه زارنا في مناسبات عديدة في ألمانيا وساعدنا في بناء شراكة وثيقة للغاية بين بريطانيا وألمانيا.. سنفتقد زوج الملكة إليزابيث الثانية كثيرا".
وأعرب السفير عن مواساته للملكة وعائلتها.
وتوفي دوق إدنبره اليوم الجمعة عن 99 عاما في قلعة وندسور.
الخبر التالى:الأمير فيليب: الدوق العصري
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان