السفير الألماني في لندن ينعي الأمير فيليب

لندن - (د ب أ):

أعرب السفير الألماني في لندن، أندرياس ميشائيليس، عن حزنه لوفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وكتب ميشائيليس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "إنه لشرف عظيم أنه زارنا في مناسبات عديدة في ألمانيا وساعدنا في بناء شراكة وثيقة للغاية بين بريطانيا وألمانيا.. سنفتقد زوج الملكة إليزابيث الثانية كثيرا".

وأعرب السفير عن مواساته للملكة وعائلتها.

وتوفي دوق إدنبره اليوم الجمعة عن 99 عاما في قلعة وندسور.