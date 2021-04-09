وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

(وكالات)

أعلن قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية عن عمر يناهز 99 عامًا.

كان الأمير فيليب، غادر المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، في 16 مارس الماضي، بعدما أمضى شهرًا متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.